鐵腕掃毒 菲北部布拉坎省一個晚上擊斃21名毒販和毒蟲

菲律賓北部布拉坎省警方宣布，從14日晚間到15日清晨，當地警方在多座城鎮執行26場掃毒行動，擊斃21名持械拒捕的涉毒嫌犯，另逮捕64人。

布拉坎省位於馬尼拉以北，人口約330萬，有不少台商在當地設置工廠。警方已從嫌犯身上搜出總計超過100公克的安非他命、19把手槍和2把土製獵槍。

根據統計，從去年7月1日到今年6月30日，也就是總統杜特蒂上任滿一年，警方計擊斃3264名拒捕毒嫌，逮捕8萬6030人。

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(中時)