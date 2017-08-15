金酒推平安祈福酒 分享老大公和神明

金酒新推出的「平安祈福酒」，洋溢吉祥與喜慶的傳統品味。（李金生攝）

搶攻農曆七月大拜拜和八月中秋市場，金門酒廠推出內裝58度白金龍的限量版「平安祈福酒」，期待在感恩和祝福的季節裡，酬神祭祖分享好口味，也庇佑大家花好月圓人團圓。目前規畫出廠18萬6000瓶，預料將造成大搶購熱潮。

容量600毫升的應景「平安祈福酒」，以平安、祈福主題為發想的設計概念，洋溢傳統東方紅的品味。雙龍賜福的標籤採用象徵吉祥、喜慶的橘紅為主色調，搭配赤紅的副色調，看起來喜氣十足。

「平安祈福酒」內裝金門旗艦級的招牌酒，最受歡迎的58度「白金龍」，酒液晶瑩亮透，口感清香甘甜，展現金酒清香型的獨有風味，絕對是敬天酬神和餽贈親友的首選。

這款引起市場關注的新酒，規畫生產18萬6000瓶，僅提供給地區盤商批售，批售價為新台幣340元，金門地區建議售價新台幣420元，台灣地區建議售價則為新台幣450元。

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(中時)