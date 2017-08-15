怕壓壞！林依晨澳洲親手提驚喜 暖爆張鈞甯

林依晨親自從澳洲手提薯片，讓張鈞甯感動不已。（圖／取材自張鈞甯、林依晨微博）

林依晨近日現身在澳洲忙拍電視劇《老男孩》，日前開心在微博透露澳洲戲份殺青，而林依晨從澳洲離開也不忘好友張鈞甯，知道對方喜歡吃薯片，特別從澳洲手提送張鈞甯，讓張鈞甯感動不已。

張鈞甯在微博曬出手捧薯片照，透露林依晨知道她愛吃薯片，但又怕壓壞，於是小心翼翼、貼心手提從澳洲提回來，林依晨準備驚喜讓張鈞甯感動不已，直呼林依晨是貼心鬼，更是開心喊：「拍戲有它們就什麼都不怕啦！」

(中時電子報)