MLB》戰勝癌症復出 洛磯投手飆7局無失分

貝提斯花9個月戰勝睪丸癌，重新站上大聯盟舞台。(美聯社)

洛磯投手貝提斯(Chad Bettis)去年季末罹患睪丸癌，切除1顆睪丸後重新出發，但春訓時發現癌細胞擴散，使他因此缺席大半球季，如今他總算回到熟悉的球場，今(15日)掛帥對抗勇士，他也不負眾望，飆7局無失分好投，儘管沒拿下勝投，但他替自己的復活之路，寫下一個好的開端。

貝提斯去年11月動手術切除睪丸，用將近9個月的時間，才等到回球場這天的到來，內心百感交集，「當我今天起床，回想一路走來，自己和家人們經歷的這些事，直到比賽開始都不斷忍著淚水。」而他從休息室跑上投手丘那一刻，全場球迷紛紛起立鼓掌，歡迎他重返戰場。

貝提斯雖一上場，就被英西阿提(Ender Inciarte)敲左外野三壘打，不過隊友馬上用行動相挺，把想闖本壘的英西阿提刺殺出局。這次精采攻守，給了貝提斯不少信心，隨後雖挨5支安打，不過皆能力保不失下莊。

最後洛磯癌後復出首秀，就繳7局無失分、無保送的精采表現，而會投到第7局，是因貝提斯自己的堅持。他透露，總教練布拉克(Bud Black)在第6局時，曾詢問過他的狀況，「教練到我旁邊問我『老實跟我說，你感覺怎麼樣？我們拿不定主意』，而我回他感覺很棒。」

貝提斯展現好投，但洛磯整場也受制勇士先發泰倫(Julio Teheran)封鎖，使得貝提茲沒能帶著勝投資格退場。洛磯直到8下才攻得3分，以3比0勝出，不過對他們以及洛磯球迷來說，更開心的或許是能看到貝提斯健康再出發。

(中時電子報)