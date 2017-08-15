分裂！台北律師公會宣布退出全聯會
為了律師法修法問題，台北律師公會再度摃上全國律師公會，今天中午更發出聲明退出全聯會，聲稱未來全聯會所作的任何決定、與政府任何協議，對台北律師公會都沒有拘束力。全聯會則表示，會再積極與台北律師公會溝通並再以慰留。
台北律師公會在聲明中指出，台北律師公會的律師佔全國律師總數逾七成，北律退出全聯會後，全聯會不能再宣稱其能代表全國律師，即使全聯會堅持反對「單一入會全國執業」，也不等於全體律師對此議題沒有共識，更不表示律師法須待全聯會與本會達成所謂共識後始能完成修正。
北律並呼籲立法院，不能再坐等不能代表全國律師的全聯會首肯，請盡速完成律師法修正，回應對律師內部改革。
(中時)
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