面對網路霸凌，唐鳳：擁抱「小白」

全國高中職校長會議南區場上午在虎尾農工登場。(許素惠攝)

數位政 唐鳳 (右)受邀在高中職校長會議中演講，教育部長潘文忠贈感謝狀。(許素惠攝)

網路霸凌層出不窮，不少被害人因此罹病甚至輕生，例如藝人楊又穎。數位政務委員唐鳳提出「擁抱小白」論點，教大家將酸民當小白（目），建設性內容才回覆，把人身攻擊當精神按摩，轉化為美好事物，長久下來，就能扭轉網路言論。

唐鳳上午受邀在全國高中職校長會議中演講「網路世界裡的人際關係」，透過仿臉書的聊天網站和與會校長互動，開放線上提問，他則當面回應。或許是基於對「數位」政委的核板印象，校長們的問題泰半和網路、數位教學等有關。

對於如何因應網路霸凌？唐鳳說，長期習慣使用網路的人就是缺乏實際的人際互動，所以要藉助網路引戰，引戰最好的方法就是酸言酸語，用酸的就有人回應，因此要擁抱「小白（目）」（即酸民），針對有建設性的內容回應，幾次下來，酸民知道用酸的沒用，就會改邪歸正。

至於人身攻擊或無厘頭的怒罵等言語，唐鳳要大家當做精神按摩，每當他遇到時言語霸凌，就去做一件會讓自己身心都很舒服的事情，一而再、再而三，當下次再聽到同樣字眼時，腦海勾起的就是美妙的事，例如去聆聽好聽的音樂。

唐鳳指出，他小學因受霸凌很不愉快，以2年時間閱讀許多心理學、文學及哲學作品，逐漸走出陰霾，也因此學到許多專業培養同感與同理心，更因有很好的支持系統，讓他可以完全不受體制內硬式教育影響，即使教白卷考零分都沒關係。

很多親師對孩子網路成癮很擔憂，唐鳳認為網路成癮是症狀而非疾病，如果一開始就能培養高品質的人際互動，就比較不會成癮。師長或家長若能就現有的數位化工具，設計成輔助性而非破壞性的，那麼集體成癮反而是正面的，例如先前流行的抓寶，就是很好的親子活動，集體成癮反而增加人際互動時間，且讓親子站在同一陣線。

唐鳳也肯定數位教學可以拉近城鄉教育差距，而且現況已經得到證明，例如語言、數學、物理等學習。然而，他也提醒不要對科技有超乎實際的幻想，當許多可以透過口語言教的知識都被數位、機械人取代時，身教益顯重要，言教可由機械人取代，身教無法。

(中時)