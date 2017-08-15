沒做產檢 孕婦40周剖腹產下水腦胎兒

為恭醫院婦產科主任沈國壽表示，產前檢查非常重要。圖為沈醫師看診情形，照片中病患非新聞主角。（為恭醫院提供）

苗栗縣頭份市為恭醫院日前為1名孕婦緊急剖腹，順利接生40周胎兒，但孕婦從未做產檢，胎兒一出生就有水腦問題，胎兒經檢查後已轉診至醫學中心做治療。婦產科醫師呼籲，孕婦應定期做產檢，降低生產懷孕的併發症。

32歲吳姓孕婦在懷孕期間未做過產檢，懷孕40周時，某天凌晨感到腹部疼痛，先生陪同至婦產科求診，超音波顯示胎兒水腦合併胎位不正，胎心音監視器則顯示規則子宮收縮，為恭醫院安排進行緊急剖腹生產，母子均安，但胎兒一出生就有水腦問題。

「產前檢查非常重要！」為恭醫院婦產科主任沈國壽表示，全民健保險給付10次孕期產檢有，除一般例行性驗孕、驗血、胎兒超音波檢查外，還有SMA脊髓性肌肉萎縮症基因篩檢、胎兒頸部透明帶厚度檢查、子癲前症、第一孕期唐氏症篩檢、第二孕期四指標母血唐氏症篩檢、羊膜穿刺、高層次超音波、妊娠糖尿病、乙型鏈球菌篩檢等健保給付或自費檢查項目，透過產檢可在孕婦懷孕過程中及早診斷出胎兒先天性疾病，或在胎兒出生後可立即治療。

沈國壽表示，孕婦沒有定期產檢可能造成不可預知的風險，除了醫師無法充分掌握與了解孕產婦的健康狀態，若孕產婦本身有未知的內科相關疾病，卻沒有先得知及妥善控制病情，恐造成胎死腹中，嚴重還可能危害孕婦健康及生命。

產檢主要是降低懷孕與生產風險，降低生產懷孕的併發症，沈國壽提醒，孕婦除了規則產檢外，懷孕過程若有陰道出血、破水、持續性劇烈頭痛、視力模糊、噁心嘔吐、腰痛、臉和手、小腿嚴重浮腫、尿量明顯減少、胎動停止或明顯減少、突然發冷發熱等症狀，應立即就醫。

(中時)