又見酒駕釀人命 孝子勤奮工作遭撞死

李姓騎士遭酒駕男子駕車撞飛(左上角)。(曹婷婷翻攝)

又見酒駕葬送人命！台南永康區中正北路與中正北路318巷口，日前發生一起死亡車禍，1名機車騎士遭酒駕男駕駛白色轎車闖紅燈撞飛，男騎士傷重不治，肇事男駕駛酒測值達0.55毫克，死者母親傷心不已，「一些不怕死的，害死一些原本不該死的！」

警方表示，13日早上7時28分左右，肇事的謝姓男子（37歲）駕車沿中正北路西往東方向行駛，行經路口卻闖紅燈，當場撞飛準備穿越的26歲李姓機車騎士，李男被緊急送往奇美醫學中心搶救，但仍因顱骨骨折合併腦出血、頸椎骨折和左下肢骨折、全身多處挫傷等嚴重傷勢，送醫後1個多小時急救無效。

謝姓駕駛供稱，12日晚上因與友人發生不快，喝掉12罐啤酒，13日凌晨2時許返家休息，一大早7時開車出門準備去公司，因來不及反應，撞上機車騎士。

警方調查，李姓死者平常週一至週五在塑膠射出工廠上班，六、日另外兼差賺錢，是非常勤奮的年輕人，車禍當天早上騎車前往工廠，不料飛來橫禍。

死者母親難過表示，本來打算準備買房和兒子同住了，因為這場酒駕車禍，老天就這樣把兒子帶走了….。李母也在臉書PO文追憶兒子的好，「他很孝順又勤勞，平日在工廠上班，假日又到工地打零工養家，(我等了26年)，下個月我兒子說要帶我去和他一起住了，早上他出門要去上班，為什麼你要(酒駕又闖紅燈)把我兒子撞死，我就他一個兒子，把兒子還給我。」

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(中時)