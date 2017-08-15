薪資大輸...俄羅斯飛行人才紛紛跳槽中國
由於薪資水平低落，僅管俄羅斯政府機構、航空公司軟硬兼施挽留，仍是有大量的飛行員人才外流，而這些飛行員的目的地，絕大多數是鄰國中國，少部分人的目標是東南亞或中東航空公司。
根據英國廣播公司《BBC》報導，俄羅斯飛行員薪資低於其他國家，根據俄羅斯飛行員工會數據，俄航機長月薪約40萬盧比（約新台幣19萬元），美國、中國的機長月薪逾1萬4千美元（約新台幣42萬元），訓練有素的中國飛行員加上各種獎金，更可達2萬6至3萬美元。
俄羅斯航空業環境比起他國吸引力較低，使不少飛行員萌生「跳槽」想法，而中國就是大多數人的目標。三、四年前，中國民用航空局將俄羅斯列入黑名單，但這項措施於前年撤銷，俄羅斯飛行員進入中國市場並不困難。
報導指出，目前俄羅斯各大航空公司正想盡辦法，讓飛行員人才「回心轉意」，例如：增加獎金項目等，但仍沒有收到良好的成效。
俄羅斯《生意人報》指出，近兩年已有300多名航空業人員離開俄羅斯，跳槽國外，有400名正積極尋找海外工作。
(中時電子報)
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