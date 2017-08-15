連日高溫執行世大運維安 永和警設行動補給站

世大運即將登場，警方加強維安。（葉書宏翻攝）

世大運即將登場，警方加強維安。（葉書宏翻攝）

永和警分局設置行動補給站。（葉書宏翻攝）

2017台北世界大學運動會即將登場，新北市永和警分局於場館加強安檢外，也加派警力於場館內外維安警戒。

由於大台北地區連日高溫酷暑，分局長葉爾煙為體恤、確保擔服維安勤務的基層員警，特別在場館內準備各式餐點、水等防暑飲品、設備，希望藉此讓基層警不受烈日高溫而影響勤務，並能適時補充體力。

為因應基層員警長時間於世大運賽館執勤辛勞，分局長葉爾煙體恤同仁辛勞，特由分局行政組規劃，成立警察行動補給站，希望能為執勤同仁補充能量、體力，且於場館入口處及動線設置補給站引導牌、標示，運用民力結合該分局警察志工進駐管理及環境維護，規劃設置完善。

行動補給站營運期程自8月14日起至8月29日止，每日上午9時至下午10時許。除提供警熱食、各式西式餐點、水果、消暑的咖啡、茶水、綠豆湯、仙草冰等飲品外，也特別準備冰枕、濕紙巾、防曬乳液、簡易醫療急救包等多樣化服務，藉以讓執勤警消暑。

(中時)