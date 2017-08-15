漁業苛政！老船長捕魚養孫 遲交報表遭罰百萬
漁業三法新制度上路，對非法漁業採取重罰，但有遠洋漁業業者指出，新法對於老實作業的漁船，也造成了嚴重傷害，由於卸魚一次要繳7份資料，屏東東港一名70歲的老船長，有1份漁業報表遲交1天，就遭重罰100萬元，讓老夫妻隔著衛星電話掉淚，痛批新制成為苛政。
台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰指出，最近屏東東港有一艘漁船，船長多年前在討船時，被印尼漁工殺害，之後留下一名幼子，船長的70歲老父不得已，只好代替兒子出海討漁養育孫子，老船長沒有正當的教育背景，對漁業法令適應緩慢，最近出海作業時，卸魚時晚了一天報卸魚預報，在8月被漁業署罰100萬元，另罰船長30萬，共罰130萬元。
何世杰表示，當時老船長在海上不知道此事，老妻也擔心丈夫在海上因壓力過大導致意外，一直隱瞞不願告知，是老船長打電話回家時，感覺老妻有所隱瞞，逼問後才得知，兩人只能隔著衛星電話掉淚，現在漁業環境不佳，可能出海3至4個月，才獲利20萬元，收入有限，最後還要靠老妻到處請託朋友籌錢繳罰款，非常無奈。
何世杰指出，漁業新法實施以來，已經有2位船長因為不了解法令，感到非常緊張，壓力過大，分別在5月及7月病故，依規定，卸魚一次要報7份資料，現在各港的船長都對於報表一事感到相當恐慌，打擊違規漁業的成效，可說是漁業界用血淚換來的成果。
何世杰比喻，就像收到信用卡帳單忘記繳納，並不是嚴重的問題，但此情形在漁業上，至少要罰100萬元至200萬元，在很多船長平均年紀在50至60歲以上，又長期待在海上，資訊封閉，對於新制度的適應能力，本來就很慢，希望漁業署開罰時，多去實地訪視，了解船長有無苦衷，若報表因疏失缺漏，可用適度輔導取代開罰。
(中時)
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