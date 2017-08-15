漁業苛政！老船長捕魚養孫 遲交報表遭罰百萬

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰今日向外界揭露老船長一家的悲情遭遇。(楊騰凱攝)

漁業三法新制度上路，對非法漁業採取重罰，但有遠洋漁業業者指出，新法對於老實作業的漁船，也造成了嚴重傷害，由於卸魚一次要繳7份資料，屏東東港一名70歲的老船長，有1份漁業報表遲交1天，就遭重罰100萬元，讓老夫妻隔著衛星電話掉淚，痛批新制成為苛政。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰指出，最近屏東東港有一艘漁船，船長多年前在討船時，被印尼漁工殺害，之後留下一名幼子，船長的70歲老父不得已，只好代替兒子出海討漁養育孫子，老船長沒有正當的教育背景，對漁業法令適應緩慢，最近出海作業時，卸魚時晚了一天報卸魚預報，在8月被漁業署罰100萬元，另罰船長30萬，共罰130萬元。

何世杰表示，當時老船長在海上不知道此事，老妻也擔心丈夫在海上因壓力過大導致意外，一直隱瞞不願告知，是老船長打電話回家時，感覺老妻有所隱瞞，逼問後才得知，兩人只能隔著衛星電話掉淚，現在漁業環境不佳，可能出海3至4個月，才獲利20萬元，收入有限，最後還要靠老妻到處請託朋友籌錢繳罰款，非常無奈。

何世杰指出，漁業新法實施以來，已經有2位船長因為不了解法令，感到非常緊張，壓力過大，分別在5月及7月病故，依規定，卸魚一次要報7份資料，現在各港的船長都對於報表一事感到相當恐慌，打擊違規漁業的成效，可說是漁業界用血淚換來的成果。

何世杰比喻，就像收到信用卡帳單忘記繳納，並不是嚴重的問題，但此情形在漁業上，至少要罰100萬元至200萬元，在很多船長平均年紀在50至60歲以上，又長期待在海上，資訊封閉，對於新制度的適應能力，本來就很慢，希望漁業署開罰時，多去實地訪視，了解船長有無苦衷，若報表因疏失缺漏，可用適度輔導取代開罰。

(中時)