林全：基本工資應照顧勞工、理性協商
勞動部將於18日將舉行基本工資審議委員會，據傳擬調漲基本工資5％，並延長工時上限為每月54小時。行政院長林全今（15）日表示，將秉持照顧勞工、勞資理性協商的原則進行，政府相當重視普遍低薪的問題，也關心公務員的調薪時機，但與基本工資審議並無直接關聯。
林全今出席第41屆金鼎獎頒獎典禮時受訪表示，基本工資審議應秉持兩原則，希望能夠儘量照顧勞工，並充分考慮訂定基本工資的精神，讓弱勢勞工在市場工資之外，另外獲得一些幫助；並期待基本工資協商能在勞資雙方理性、有共識情況下進行。
林全指出，政府一向重視台灣社會低薪的問題，同時也會關心公務員適合調薪的時機點，不過，這兩個部分與基本工資審議沒有關係，「所以我也不希望這兩者放在一起討論，這樣會模糊焦點，而且無助於解決問題。」
至於外界質疑延長工時「換漲」基本工資，林全強調，勞資雙方應就基本工資是不是合理調漲？如何合理調漲？儘量達成一致共識，不要把其他因素放進來考量。
預計本週四行政院會將拍板107年度中央政府總預算案，上週林全已向總統蔡英文報告，林全表示，確實已按照慣例向總統報告，對於預算案內容，蔡英文應該是都充分瞭解了。
林全也再度澄清外界對內閣改組疑慮，「這個問題好像大家都很關心，但是我的答案是標準，就是我們內閣隨時都在檢討。」希望內閣對社會、政府的運作，維持在最好的狀態，現階並沒有任何調整的打算，不過這部分永遠都在隨時檢討。
(工商)
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