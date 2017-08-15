吉林4.5級地震 近一個月已14震
大陸吉林省15日中午發生芮氏規模4.5地震，震源深度僅七公里，目前尚無傷亡報告，不過近一個月來，該區已經發生了14次地震。
中新社報導，據中國地震台網正式測定，15日11時58分，在吉林省松原市寧江區（北緯45.42度，東經124.75度）發生芮氏規模4.5地震，震源深度7公里。
報導指，據初步了解，寧江區周邊的松原市區、前郭縣、大安市震感強烈，吉林省長春市、白城市等地也有震感。
吉林省地震局官方表示，目前尚未收到人員傷亡報告，松原市地震局、寧江區地震局已派人赴現場調查了解災情。
陸媒查閱吉林省地震局官方網站發現，自7月18日以來，在不到一個月的時間裡，松原市寧江區已經發生14次地震，但多為3級以下地震，其中震級最高的一次發生於7月23日，達4.9級。
(旺報)
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