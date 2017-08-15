熱呼呼！新北連續9天高溫警戒

灑水車執行道路降溫作業情形。（葉書宏翻攝）

依據新北市政府氣象團隊（天氣風險公司）分析中央氣象局預測資訊，今（15）日北台灣持續受到熱帶大陸氣團的熱空氣影響天氣晴朗炎熱，大臺北地區因都會區熱島效應及太平洋副熱帶高壓下沉增溫氣流影響，都會區最高溫仍在37度以上，提醒市民朋友預防高溫熱傷害三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」中午前後紫外線指數偏高，長時間在戶外活動請務必做好防曬措施，多補充水分以防中暑。

為加強防範市民及勞工朋友熱傷害，新北市政府自7日起連續9日啟動高溫警戒措施，環保局已出動回收處理水灑水車85車次進行100餘處路段灑水降溫（降低路面溫度約10℃），期間社會局針對易遭受熱傷害高危險群特別照護，結合民間資源加強對5000人次獨居長者及300人次街友進行關懷服務，提供400件飲水等防暑物資及1300則避暑地點及防熱資訊。

另由勞工局加強70場戶外勞動稽查及輔導，經濟發展局持續宣導135處公有市場攤商販售食品之自主安全管控，農業局協請漁會宣導業者提供漁工足量休息及飲用水，教育局持續加強各公私立校園醫療保健及防熱措施，警察局訪查獨居老人及協助需要民眾920人次，消防局及衛生局加強對熱傷害急症緊急救護及醫療處置。

市長朱立倫呼籲，應特別注意家中長者或嬰幼兒身處的環境，室內應維持良好通風，避免過於悶熱。市民朋友在外活動（工作）期間，應多補充水份與電解質，盡量避免曝曬於高溫環境，如感覺有身體不適時，可請求他人協助移動至陰涼處，亦可至鄰近超商、公共場所（如百貨公司、圖書館等）或相關政府機關（如區公所、消防隊、派出所等）等場所請求協助，必要時立即就醫或撥打119電話請求協助。

(中時)