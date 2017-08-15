印度獨立70周年 莫迪：印軍已做好犧牲的準備

印度總理莫迪今天在紅堡發表全國性演講。(圖/美聯社)

印度總理莫迪發表全國性演講。(影片/YOUTUBE)

正值中國和印度在洞朗對峙長達2個月之際，印度在今天迎來了獨立70周年，印度總理莫迪在典禮上發表了印度對國家安全的決心，他對想要「做出不利於我國的事」的任何人表示，印度的軍隊會向外界展示他們的能力，也已經做好為各種挑戰犧牲的準備。

據《印度斯坦時報》報導，總理莫迪沒有對近日在中印邊境鬧得沸沸揚揚的對峙事件直接發言，不過他在長達一個小時的演講中提到：「無論是海上或邊界、網路或太空的各個領域，印度都有能力、也夠強大，可以戰勝試圖做出不利我國的事的人」，也說：「無論是面對恐怖主義還是入侵者，我們的軍隊已經做好犧牲的準備，維護國家安全是我們的首要任務。當進行外科手術式打擊（Surgical strike）時，全世界會知道印度所擁有的能力」。

印度總理莫迪今天在紅堡發表全國性的演講。(圖/美聯社)

同時莫迪也針對近日暴動不斷的北部查謨-喀什米爾邦表示，辱罵和子彈（abuses and bullets ）解決不了問題，呼籲國民要向喀什米爾人敞開懷抱，也說儘管印度現在面臨許多挑戰，但是印度並不孤單，還有許多國家將和印度一起並肩作戰，來打擊恐怖主義。

印度為慶祝於1947年擺脫英國長達將近90年的統治成為主權國家，而將每年8月15日訂為獨立日，也是印度的國定假日，慶祝活動的重頭戲就是印度總理都會在紅堡(Red Fort)舉行升國旗儀式，並發表全國電視講話。

(中時電子報)