王心凌放棄提告姚元浩 隋棠尷尬笑：不知道這事

隋棠被問姚、王是非，尷尬不願回應。（圖／中時資料照片）

無緣情侶王心凌、姚元浩七月底因偷拍私密照事件正式鬧翻，女主角王心凌沉默半個月後，日前發出千字文，除了以4個「不解」看待舊愛處理事情的反應，也透露自己打算往前看，不提告姚元浩了，而先前表示應「保護心凌」的男方舊愛隋棠，今(15日)出席活動則尷尬表示不清楚這件事。

姚元浩先前態度大轉，對王心凌強硬喊話「一定要提告」，使王心凌憤而表示「這整件事情都荒謬又醜惡」，她一直在等待道歉，卻到半個月後才見掌鏡人姚元浩上警局提告，她無法狠下心控告前男友，但願意給姚元浩機會利用法律途徑找出真相。

對姚、王之間的是非，據《蘋果日報》報導，隋棠先前表示希望保護女方不再多說，今站台口腔保健活動卻露出了尷尬微笑，仍然無語，直到經紀人出面擋駕說：「我們本來就沒有follow這個新聞」，才跳過這題，只願回答自己家庭計畫，暫時沒考慮生第三胎。

(中時電子報)