醉男稱跳大圳飄一夜 警懷疑

翁男轎車玻璃被他自己砸破。（許素惠攝）

翁男家就住在大圳對面。（許素惠攝）

大圳深約2公尺。（許素惠攝）

翁男自己砸破轎車的前後擋風玻璃。（許素惠攝）

39歲翁姓雲林縣虎尾鎮民昨日與同居女友登記結婚，晚間邀友人喝酒慶祝，深夜要開車外出，被友人及老婆制止，他氣得砸破自己轎車前後擋風玻璃，後往旁邊的嘉南大圳跑去，友人與妻遍尋不著，以為他跳水了，趕緊報警，警消找了一夜沒所獲，上午他自行向警消報到，說自己沒事，但警懷疑他有跳圳。

翁男自稱跳下水後就昏頭，後面的事就不知道了，早上醒過來自己爬上岸，怕大家繼續勞師動眾搜尋，就趕來通知警方。

警方說，翁母有沒有跳水無法查證，但存疑，因大圳水位並不深，在距離跳水處約幾百公尺處有兩道水閘門，若真的昏迷後隨水漂流，他們找了一夜怎可能找不到人，況且昏迷漂流長達6小時，還能安好上岸，實屬奇蹟。不過，人平安回來就好。

翁男住家就位在大圳邊，鄰居不願多說，他停放在圳邊的轎車，前後擋風玻璃都被擊破，車身留還留有些許血跡，翁家大門深鎖，他到底有無跳水成羅生門。

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(中時)