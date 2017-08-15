當假面甜心27年 蔡燦得痛苦：我的人生怎麼了

蔡燦得痛苦當了27年假面甜心。(圖／本報系資料照)

藝人蔡燦得外型甜美，42歲還有張不老娃娃臉，不過年輕時就被定位乖乖牌，隨時要微笑、迎合別人，當了27年假面甜心，讓她相當痛苦，一度陷入低潮。

蔡燦得5歲就出道，演過許多經典電視劇，跨足戲劇、廣播、主持、作家等領域，據《蘋果日報》報導，她從小被灌輸要聽話、順從，才會被認可，所以習慣看到別人都會微笑、迎合，這讓她相當痛苦，長達近10年都自我懷疑，假面甜心至少當了27年。

她認為從年輕就被定位成明星、戲路被定型，是非常可怕的事，她一度陷入低潮，有很長時間不想出門，還找各種理由推掉工作，但又不得不為錢低頭，讓她痛苦到「我的人生怎麼了」，所以她開始從小地方做自己，改變並建立信心。

(中時電子報)