南市府開發多款APP 被審計處指有多項缺失
審計部台南市審計處長吳錦祥今天在台南市議會進行台南市地方總決算審核報告時指出，市府為優化服務品質開發的多款行動應用軟體（APP），由於沒有妥善維護管理，導致下載次數或使用率偏低、便民服務資訊建置不周全等多項缺失，亟待加強改進，提升功能。
不過，市府研考會主委趙卿惠認為，以「大台南公車」APP來說，台南市公共運輸使用率原本偏低，換算搭乘市公車的民眾只有9萬多人，審計處以訪談的方式，指該APP有6成受訪民眾未曾使用，如此比較「有點怪怪的」。
吳錦祥報告指出，市府為優化服務品質，陸續開發各類APP，至今提供民眾下載使用的APP計有17款，建置經費合計982萬元。經查執行情形發現，「大台南公車」APP有6成受訪民眾未曾使用；「台南市地政e網通」APP上架近1年，下載人數僅1388人次，下載次數或使用率偏低。
此外，部分APP便民服務資訊建置不夠周全，像「大台南公車」APP欠缺轉乘或路程規畫等必要資訊；「台南市地政e網通」APP未整合提供地段地號座落、門牌等資訊；「旅行台南」APP部分便民服務資訊，也與台南市政府資料開放平台的資料不符合。
吳錦祥還說，部分APP許久都沒有維護更新，像「台南清運網」APP上架1年後，完全沒有進行維護更新，導致使用者下載後無法查詢附近清運點的資訊，影響政府形象，均已函請檢討改善。
(中時)
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