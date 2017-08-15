明湖水庫清漂浮木 鳥瞰像藝術圖案
6月連日豪雨、7月雙颱侵襲，日月潭附近的水里溪沖下大量漂流木，其中累積明湖水庫水域者估計達700噸，整整超過去年的10倍，台電基於景觀、安全與水庫壽命，刻正執行清理作業。有趣的是，清理過程施工人員常利用網具圈圍拖曳，從高處看像美麗圖案！
台電大觀、明潭發電廠副廠長陳慶協表示，日月潭水力發電系統包括大觀第1水力發電廠、明湖抽蓄水力發電廠、明潭抽蓄水力發電廠及鉅工水力發電廠等多個廠區。
其中兩座抽蓄水力發電廠為將發電過後的尾水回抽循環使用，設有貯水用的下池，分別稱為明湖水庫及明潭水庫；位居較上游的明湖水庫因直接承納水里溪沖刷下來的第1手土石、倒樹，每年漂流木不少。
由於上游集水區都為次生林，樹種以山黃麻等無經濟價值闊葉雜木為主，它們順著洪水流進水庫，讓下池成了變相的貯木池，除影響水路順暢，還會衝擊壩體，甚至危及電廠安全，因此必需清除。
2014年明湖漂流木約為70噸、2015年40噸、去年69噸，今年估達700噸，雖不比2008年辛樂克風災後的2000噸，但已是近年新高！目前已清理300噸，後續將按部就班妥善處理，先撈上暫置場，再請林務局認定是否為有價木，再依程序送往集集鎮公所土資場。
(中時)
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