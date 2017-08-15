韓方回應潘瑋柏新曲抄襲風波「感謝你們承認抄襲」

潘瑋柏新曲爆出涉嫌抄襲龍亨俊創作曲。(取自潘瑋柏微博、龍亨俊ig)

抄襲者房振剛對潘瑋柏感到愧疚。(本報系資料照)

潘瑋柏本月13日才為新專輯《illi異類》，豈料新曲《失眠》竟爆出涉嫌抄襲韓團Highlight成員龍俊亨2014年創作曲《咖啡因》，令潘瑋柏得知消息相當震驚，共同掛名的創作者房振剛則是聲明承認抄襲，同時坦言對潘瑋柏感到愧疚。

對於潘瑋柏新曲抄襲風波，據韓媒OSEN報導，Highlight所屬經紀公司今(15日)也發表了官方聲明，「感謝你們先承認抄襲並道歉。關於侵犯著作權的部分，我們會在進行整理後採取措施，防止龍俊亨權利繼續受到侵害。」

目前《失眠》已確定從數位平台下架，韓方也稱關於抄襲的部分，還需要進一步的調查。對此網友也表示「現在被抄襲的人居然要感謝承認抄襲的人 唉」、「希望可以查清楚！要求房先生給龍俊亨正式道歉！而不是潘瑋柏一直背鍋」、「龍俊亨啊，你太善良了，人家還沒跟您道歉」。

(中時電子報)