文化部允協助 宜蘭童玩公園預計後年底開始試營運
立法委員陳歐珀今邀約文化部次長李連權與文化部官員等人，一同視察童玩公園預定地及討論興建計畫進度，童玩公園已在今年6月完成公有土地與建物的取得，一期工程施作已發包進行中，預計在後年（2019年）可開始試營運。
宜蘭縣政府規劃童玩公園已久，但因為土地、經費等問題，而一再延宕、變更計畫，最後終於敲定落腳在軍方閒置的「外員山營區」，並且依計畫逐步進行中，童玩公園目前規劃分成4大區，包括童玩探索與體驗中心、童玩藝術入口公園區、旅遊商業會展區（暫定）以及五十溪舊河道親水公園區。
在規劃興建期程上，第1期的工程施作（基礎管溝、整地等）已發包施作，最後一期（第4期）展示工程規劃設計及施作，則預定在後年底可完成，並展開試營運。
但簡報中也指出，童玩公園總經費需要4億5801萬元，尚不足2億5000萬元，除縣府設法自籌款項，另需要文化部等中央部會的協助。
文化部李連權次長則允諾，針對於今年度有關童玩博物館的規劃補助先期規劃費168萬元以及縣府文化局提出的提出歷史建築補助大約8000萬，在年度分配就可以依工程進度處理，文化部將會支持，此外，明年至2010年有關童玩博物館的營運補助2100萬元，文化部同樣會支持。
立委陳歐珀表示，現在已沒有任何理由再讓宜蘭鄉親繼續等待，希望在大家的共同努力下，大家期待已久的童玩公園能盡速執行，除了文化部，在其他部會方面，包括營建署及交通部等，也會持續努力爭取到足夠的經費。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。