文化部允協助　宜蘭童玩公園預計後年底開始試營運

立委陳歐珀邀約文化部官員及地方民代，一同討論並了解童玩公園的規劃及工程進度。（立委陳歐珀服務處提供）

立法委員陳歐珀今邀約文化部次長李連權與文化部官員等人，一同視察童玩公園預定地及討論興建計畫進度，童玩公園已在今年6月完成公有土地與建物的取得，一期工程施作已發包進行中，預計在後年（2019年）可開始試營運。

宜蘭縣政府規劃童玩公園已久，但因為土地、經費等問題，而一再延宕、變更計畫，最後終於敲定落腳在軍方閒置的「外員山營區」，並且依計畫逐步進行中，童玩公園目前規劃分成4大區，包括童玩探索與體驗中心、童玩藝術入口公園區、旅遊商業會展區（暫定）以及五十溪舊河道親水公園區。

在規劃興建期程上，第1期的工程施作（基礎管溝、整地等）已發包施作，最後一期（第4期）展示工程規劃設計及施作，則預定在後年底可完成，並展開試營運。

但簡報中也指出，童玩公園總經費需要4億5801萬元，尚不足2億5000萬元，除縣府設法自籌款項，另需要文化部等中央部會的協助。

文化部李連權次長則允諾，針對於今年度有關童玩博物館的規劃補助先期規劃費168萬元以及縣府文化局提出的提出歷史建築補助大約8000萬，在年度分配就可以依工程進度處理，文化部將會支持，此外，明年至2010年有關童玩博物館的營運補助2100萬元，文化部同樣會支持。

立委陳歐珀表示，現在已沒有任何理由再讓宜蘭鄉親繼續等待，希望在大家的共同努力下，大家期待已久的童玩公園能盡速執行，除了文化部，在其他部會方面，包括營建署及交通部等，也會持續努力爭取到足夠的經費。

(中時)