「金蝶獎」台灣出版設計大獎 徵件起跑！金獎10萬元
將你對書的熱情，用「設計」發揮出來吧！第十四屆「金蝶獎」台灣出版設計大獎，即日起開始徵件，於2017年9月22日截止，敬請各路好手把握機會踴躍報名！
「金蝶獎」是國內鼓勵書籍設計最重要的獎項，目的在於表揚台灣書籍設計者與出版者追求書籍設計美學，讓國內優秀的書籍設計者有機會躍上國際舞台。獲獎作品將至德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」設計大獎，呈現台灣出版品裝幀設計的軟實力。
「金蝶獎」由文化部主辦、財團法人台北書展基金會承辦，國立台灣師範大學圖書館及設計學系、田田圈文創工作群等協辦。今年度評選以「整體美術與裝幀設計」為標準，將文字編排、圖像元素、裝幀技巧、封面設計等不同面向，皆視為書籍設計的表現方式。共計選出金獎、銀獎、銅獎各1名，以及27名榮譽獎，並頒予金獎獎金10萬元、銀獎獎金5萬元、及銅獎獎金3萬元，以資獎勵年度台灣的優秀圖書設計。
參賽「金蝶獎」書籍，皆須完成「線上報名」及寄出「書面資料」兩項程序，請至台北國際書展網進行「線上報名」，並郵寄樣書一本，註明「金蝶獎報名作品」，至台北市110信義區基隆路一段180號10樓「財團法人台北書展基金會 葉家容」收。
(中時電子報)
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