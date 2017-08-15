迎七夕情人節 六福村周5起夫妻、情侶擁吻10秒5折

今年七夕在8月28日星期一，六福村主題遊樂園搶先自18日推出優惠票價，並延後到31日落幕，現場情侶、夫妻浪漫擁吻10秒，兩人即可以999元入園，是原價的5折。

六福村主題遊樂園表示，為歡慶情人節，24日至27日連續4天加碼施放號稱百萬元的100秒高空情境式煙火秀。

(工商)