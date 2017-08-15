拔擢青年 陸90後女博士任西安副縣長
中共拔擢年輕人才，80後(1980年後出生)的幹部已有不少，近期西安更拔擢一名90後博士畢業生鄭睿臻，擔任西安市周至縣掛任副縣長。談到西安發展建設，鄭睿臻表示，大西安建設要將「比較優勢」與「品牌效應」相結合，形成具有核心競爭力的品牌增長，以推動西安建設。
陝西省西安市官方微博「西安發布」報導，1990年12月出生的鄭睿臻，是陝西延安人，甫畢業於中國人民大學社會與人口學院經濟學專業博士，近日被分配至西安市周至縣掛任副縣長。
鄭睿臻在談到西安建設時說，西安作為古絲綢之路的起點，在一帶一路建設中，對整個內陸經濟發展具有重要的戰略意義，要把西安作為西北地區的龍頭揚起來，不僅要承接東部產業的梯度轉移，還要不斷尋求創新發展的新路徑。
鄭睿臻認為，大西安建設要將比較優勢與品牌效應相結合，打造「品牌增長極」，如果各區縣、開發區都能以主導品牌為引領，形成具有核心競爭力的品牌增長極，定能有效助推大西安建設。
她還說，將深刻領悟中共總書記習近平講的「綠水青山就是金山銀山」，立足周至的資源禀賦，發揮專業所學，積極協助縣委、縣政府打造周至獼猴桃品牌、生態旅遊品牌，讓大家聽到獼猴桃就想到周至、記住周至、為周至點贊。
(旺報)
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