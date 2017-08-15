吃6餐別秤重 打造健美體態這樣做

追求健康生活，也可以簡單無負擔。(資料照片 美聯社)

下決心減肥卻越減越肥，健美體態是否離你越來越遠？澳洲著名健美達人Belinda Norton-Smith雖然已經年屆40，仍保有健美體態與馬甲線，她提供一些人人都能做到的步驟，讓你卸下壓力想收健康人生：

一、早上空腹運動

Belinda表示，早餐前空腹運動可以有效增加新陳代謝，哪怕你不想跑步也沒關係，步行30分鐘也可以。

二、避免工食品

加工食品總是含有過量的糖與鹽是健康大敵，如果你下定決心減肥，頭十天餐餐都要健康食材，然後你就可以擺脫對糖的渴望。

三、多喝水

多喝水有益於身體循環與排毒，Belinda每天至少水兩公升，最好在午餐前就喝掉一公升。

四、每天吃六餐

Belinda認為女性要穩定體內新陳代謝，一天需要吃六餐，如果進食間隔過長體內的血糖就會上上下下，讓妳更想吃東西也吃更多，而且血糖起伏對女性情緒有負面影項。

五、別秤體重

健康的生活所產生的積極心理狀態與體形的優化，在磅秤上是看不出來的。你應該更關注自己是否變得比較快樂，穿起衣服來更好看。

Belinda強調，只要生活習慣做出簡單的改變，就能對健康產生長遠效果。密集的節食最終會傷害皮膚讓妳老的更快。

(中時電子報)