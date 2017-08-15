男牽機車走 警怕尋短一路陪走原來…

吳男牽機車走，對警方想提供協助不理踩，員警只好開車跟隨。（警方提供）

警方護送吳男去加油。（警方提供）

住雲林縣四湖鄉的吳姓男子凌晨牽著機車在土庫鎮馬光村落繞行了8小時，居民覺得有異報警，警方找到他，問他怎麼了？他卻不發一語，逕自牽著機車往前走，警擔心他的安全，怕他尋短，一路跟隨，約走了半小時，他才轉頭問警「加油站在哪兒？」

虎尾警分局馬光派出所警員黃玉雯、黃雅芳接獲民眾報稱轄內全聯超市前有一男子，從凌晨起就牽著摩托車在村內徘徊，好像是機車沒油了，但員警問他要不要協助，吳男卻不發一語，執意繼續牽著機車來回行走。

由於天氣實在很熱，吳男最後終於受不了，才轉頭向一路尾隨的警員問「哪裡有加油站？」警方表示可以買汽油讓他使用，但吳男態度堅決不肯接受，警方也不願勉強，便駕駛巡邏車引導護送吳男至加油站。

吳男所在的村長獲報，熱心地前來要帶他回家，但吳男執意自行返家，最後由村長開著車在吳男後方護送下騎車順利返家。

(中時)