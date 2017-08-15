三民高中巧固球隊 世界盃青少年錦標賽奪冠
第一屆世界盃沙灘青少年巧固球錦標賽11日在印尼峇里島舉行，新北市三民高中巧固球隊代表台灣出賽，從23隊中脫穎而出，勇奪18歲男子組冠軍，讓首次參加國際賽事的選手們振奮高呼「台灣Nomber 1！」
三民高中巧固球隊成立至今已屆滿20年，由國際巧固球總會秘書長方慎思擔任總教練，2004年巧固球校隊取得國家隊資格，方慎思以自創球技「太極戰術」，帶領國家隊從2005年至2017年間蟬聯世界盃男子組冠軍，並包辦亞洲太平洋錦標賽多座冠軍寶座。
三民高中帶隊教練張淯荃表示，今年比賽多數球員為第一次參與國際賽事，過程中難免緊張、導致無法發揮正常水準，所幸經調適過後開始漸入佳境，選手們秉持不放棄的精神，最終抱得冠軍寶座。
三民高中高二的巧固球隊員馬裴祐說，國中時受同學影響接觸巧固球，意外發現巧固球是所見過的球類運動中，打法最稀奇奧妙的，取勝技巧靠的不是力氣，而是技巧跟頭腦，讓他深深愛上，而最大的成就感，當然就是跟隊友一起為台灣贏得勝利。
(中時)
關鍵字：巧固球、世界盃沙灘青少年巧固球錦標賽、三民高中
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