夏遊金山！休閒農場挖甘藷、DIY山藥芋圓嘗美味

金山有蜜小朋友。（新北市農業局提供）

夏天就是愛旅遊！又到了「新北健康三寶-甘藷」的產期，位於金山區的「金山有蜜休閒農場」與三芝區的「蕃婆林休閒農場」暑假期間推出一系列親子挖甘藷、烤甘藷活動。趁著暑假前，來趟親子之旅吧！

位於金山六股平原的「金山有蜜休閒農場」，是去年5月剛取得登記證的休閒農場，農場負責人張女士早年留學英國，原本從事美語教學工作，目前回到故鄉從事友善農耕，栽種水稻與甘藷等農作物，該農場採用KKF（Khao-Kwan Foundation）自然農法。

不但自製菌水及液肥，不噴灑農藥與施用化學肥料，農場內可見到白腹秧雞在稻米田中築巢孵蛋，可賞鳥、賞蝶、認識昆蟲，形成特殊生態，並體驗農村四季變化風情。民眾可預約前往金山有蜜休閒農場體驗挖甘藷、烤甘藷，還有紅黃地瓜圓與綠豆湯教作，體驗農村樂趣。

番婆林休閒農場小朋友挖甘藷。（新北市農業局提供）

位於三芝區錫板里的「蕃婆林休閒農場」，早期以花卉種植銷售起家，近年來轉型做農場體驗，有挖甘藷、烤甘藷、採玉米、蔬菜與DIY體驗(南瓜彩繪、彩繪葫蘆、山藥芋圓製作)等。負責人鄭重修是三芝區農會理事，同時也是「新北市休閒農業發展協會」理事長，為人親切樸實、熱心公益，遊客也可以在農場體驗農產品採收帶回家的樂趣，鄭先生希望來到這裡的遊客都能了解農作物生長的情形，可以吃得更加健康！

農業局長李玟表示，民眾可到休閒農場體驗插秧、收割、曬穀並種植甘藷、挖甘藷、烤甘藷，體驗農作與收穫樂趣。另外，為了推廣新北健康三寶的甘藷，新北市政府也在金山辦了一系列活動，歡迎大家有空多到北海岸各區走走。

新北市還有多元的休閒農場選擇，供大朋友小朋友消磨暑假時光。可參加各項夏令營活動（阿里磅生態休閒農場02-26382745、準休閒農場02-22922466），或到休閒農場挖甘藷、烘窯（金山有蜜休閒農場0921642932、蕃婆林休閒農場02-26362716、雙溪平林休閒農場02-24934016），也可到淡水「北新休閒農場」（02-26231428）摘採最新鮮安全的有機蔬菜，或預約到三芝「大屯溪古道休閒農場」（02-26371007）來一趟生態知性之旅。

(中時電子報)