摩斯漢堡綠薯條龍葵鹼「未」超標 未來永久停賣
先前網路瘋傳民眾在摩斯漢堡台南分店買到綠色金黃薯條，引起台南市衛生局注意並前往稽查，查扣同批號近90公斤變質綠薯，送往衛生福利部食品藥物管理署檢驗。
食藥署公布檢查結果顯示，此次送驗品項麥肯帶皮楔形薯，「龍葵鹼」含量介於34到64ppm，低於美國、加拿大限量規定及我國去年預告草案的限量標準200ppm，雖龍葵鹼含量未超標，但馬鈴薯皮變成綠色是變質徵狀，可能是儲存方式不當造成馬鈴薯澱粉轉變為葉綠體，累積龍葵鹼對人體有害。馬鈴薯皮變為綠色違反《一般食品衛生標準》第三條，業者需限期改善，違者將處3萬至300萬元罰款。
對此摩斯漢堡發出聲明，關於摩斯台南分店金黃薯條異常個案，食品藥物管理署已於昨日公布檢驗結果，送檢馬鈴薯龍葵鹼含量低於台灣法律規定範圍，對造成社會大眾恐慌致上歉意，為避免類似事件再次發生，造成消費者不安與疑慮，摩斯漢堡金黃薯條此項商品將永久停售，未來也將加強品管與提升檢驗能力。
(中時)
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