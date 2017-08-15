不甘戴綠帽 莽夫盛怒砍妻3刀遭判刑6年
楊姓男子懷疑柯姓妻子外遇，並將他的房產都拿走，去年10月9日上午楊到柯女位在新北市汐止區的住處理論，要求拿回房屋所有權，兩人發生口角，楊竟持20公分的菜刀，先刺柯腹部一刀，柯女說「你來真的？」楊回答「不然還假的？」又割傷手臂、小腿，刀刀致命，士林地院審結，依殺人未遂判處有期徒刑6年，全案仍可上訴。
楊姓男子辯稱，柯女拿走他澳門身分證、老人津貼等金錢，房產也送給柯女的女兒，還供給女兒唸大學，照顧無微不至，案發當天是為了要拿回房地權狀，卻遭柯拒絕，加上楊從柯日記發現，與其他男子互動密切，懷疑自己「戴綠帽」。
楊否認殺人犯行，當時柯女從正面抓他，並將他推倒在地，是因出於自衛才到廚房拿菜刀，目的是要讓對方害怕。
但合議庭調查，楊在警詢時說柯女1人動手，之後又說柯女和女兒2人一起打，前後說法不一，而且柯女遭刺一刀，深度達10公分，已經達到能制止柯繼續傷害他的目的，再刺傷柯的手臂和腿部，就不算是防衛，手無寸鐵的女子對他而言，已經不構成威脅，楊所稱出於防衛目的並不合乎常情。
判決指出，楊刺向柯的腹部用力甚猛，經鄰居向保全求助，將柯送醫急救，差一點喪失生命，足見楊當時為了發洩心頭之憤，有殺害柯女的動機，因而以殺人未遂罪，判處有期徒刑6年。
(中時)
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