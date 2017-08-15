美將啟動對中貿易調查 陸商務部：堅決捍衛中方合法權益

針對美國總統川普簽署總統備忘，將對大陸發起貿易調查一事，大陸商務部今天（15日）在商務部官網發表回應稱，希望美國遵守對世貿規則的承諾，若美方不顧事實採取舉動，中方將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。

陸商務部新聞發言人稱，「３０１」制度自面世以來，就具有濃厚的單邊主義色彩，一直為其他國家所反對。美方已經向國際社會作過承諾，以符合世貿規則的方式執行該制度。中方認為，美方應該嚴守承諾，不要成為多邊規則的破壞者。

「美方應珍惜當前中美經貿關係良好的局面和合作態勢，美方的任何貿易保護主義做法

必將損害雙邊經貿關係及雙方企業利益。」該新聞發言人說。

陸商務部表示，近年來，中方積極擴大開放，努力改善外商投資營商環境。中方多次主動修訂《外商投資產業指導目錄》，目前限制性措施僅剩63條，比2011年版縮減117條，降幅高達

65％。

陸商務部表示，中方一直高度重視知識產權保護，持續完善立法，不斷加強知識產權行政和司法保護力度，積極開展知識產權國際合作和交流，取得的進步和成效有目共睹，也得到了國內外各方的高度認可。

陸商務部新聞發言人表示，希望美貿易代表要尊重客觀事實，慎重行事。如果美方不顧事實、不尊重多邊貿易規則而採取損害雙方經貿關係的舉動，中方絕不會坐視，必將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。

(中時)