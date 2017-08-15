男子冒著寒流摸黑到拉拉山偷剪電纜被電死 狠心女友棄屍

46歲男子陳志強和女友彭台英2月間冒著寒流二度跑到拉拉山剪電纜變賣，意外在剪電纜時被電死，彭女事後夥同鄧水池、李易修合力把男友丟棄在三峽竹崙山區，佯裝是路倒致死卻遭警識破，新北地檢署今日依遺棄屍體、竊盜等罪嫌起訴彭台英及鄧、李3人。

今年2月10日凌晨5時許，新北市消防局接獲一名女子報案指稱：「三峽白雞停車場往紫微路附近有名路倒男子」。警消趕赴現場，發現男子氣絕多時，右手背有約2％的二度燒燙傷，左手背也多處擦傷，肢體冰冷僵硬，疑似遭虐後丟棄路邊。

三峽警方勘驗發現男子左手密佈針孔，一度研判是注射毒品致死，但從死者身上多處拖行擦傷線死因不單純，調閱附近監視器畫面發現死者疑遭人棄屍。

警方從死者身上遺留證件，查出他是毒品人口陳志強，並根據購物的發票和監視器畫面，發現陳男在10日凌晨零時許，和女友彭台英在台七乙線大埔路、台三線中正路交叉口的便利超商，購買彩虹糖、曼陀珠及蜜餞，隨即上車往復興方向開去。

警方認定彭女與陳男之死關係密切，昨天中午前往2人位於溪東路 的住處逮獲彭女，並將涉嫌協助棄屍的男子李易修、鄧水池逮捕到案 。

彭女供稱，她和陳男5日前往桃園拉拉山摸黑剪電纜，變賣得款3500元，於是又在10日二度前往拉拉山作案，未料男友卻在剪電纜時遭到電擊摔落地面，她和鄧男趕緊開車返回三峽溪東路鄧水池租屋處，和正在屋內休息的李易修商量後，共同把陳男屍體載到紫微路山區丟棄，再由彭女報案佯稱有人路倒。

檢方前往彭女供稱的拉拉山偷剪電纜現場，發現電線確實遭到剪斷，陳男是因都電纜遭電擊傷，致使心因性休克死亡；現場雖有汽油縱火痕跡，但3人辯稱是要湮滅自己的跡證，並不是為了毀屍滅跡。新北地檢署今日依遺棄屍體、竊盜等罪嫌起訴死者陳男的女友彭台英及鄧水池、李易修3人。

(中時)