溜溜球達人　成功工商王筱雯抱回世界季軍

王筱雯在2017年冰島世界溜溜球大賽，光榮抱回季軍。（葉臻攝）

王筱雯去冰島參賽，成功工商校長鄒紹騰（右）以校之名贊助7萬元的機票費。（葉臻攝）

桃園成功工商輪調班流通科應屆畢業生王筱雯，今年參加2017年冰島世界溜溜球大賽，光榮抱回季軍，從國中開始玩溜溜球的王筱雯說，父母一度很反對她玩溜溜球，直到要升高中時，老師建議她就讀工作和唸書並進的成功工商輪調班，讓她更能分配念書和練習的時間，還屢次出國參加溜溜球賽事，這次去冰島比賽，也是學校贊助7萬元的機票錢，讓她能無後顧之憂專心練習。

王筱雯說，她第一次出國比賽是在2014，到新加坡進行亞洲大賽，但因為缺乏經驗，排名僅有11，隔年她到東京參加世界賽，打敗上千名對手抱回冠軍，也因此獲得香港溜溜球品牌C3贊助，本月8日8日則是到冰島參賽，遇到不少昔日戰敵，最後抱回季軍。

王筱雯說，她在比賽規定的2分鐘內，使用了不少高難度的招式，「自創招式我的強項」，除此之外台風穩健、移動幅度和肢體動作大，也是獲勝關鍵，「溜溜球比賽得獎的人心臟要很大顆」，她笑說玩溜溜球和上台比賽是2回事，藉由不斷參賽，也能讓自己在這個領域更進一步。

(中時)