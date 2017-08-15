一解夏日的狂熱！網搜全台戲水勝地 第一名不意外？

上個周末結束的宜蘭國際童玩節，為期一個半月活動吸引超過30萬人參與，因此拿下近半年來的網路熱門戲水勝地，可說是一點也不意外！（本報系資料照）

屏東縣府推出墾丁3天2夜自由行6000元有找的套裝行程，希望以超高CP值打破「玩墾丁好貴」的迷思。圖為墾丁南灣。（本報系資料照）

炎炎夏日，每天一出門就熱到讓人受不了！今年夏季台北市不但打破百年來的新高溫，還連續十幾天出現讓人受不了的超高溫度，就連中午只不過是要出去買午餐，走出冷氣房的瞬間都是一場煎熬的開始。究竟大家在夏天的時候都最喜歡去哪裡玩呢？網路溫度計透過百大口碑公布的「夏日戲水」排行榜，介紹台灣最熱門的夏天戲水地點。

▶宜蘭冬山河 國際童玩節

才剛於上個周末結束的宜蘭國際童玩節，是不少人每到夏天都會想到的活動，今年為期一個半月的活動期間吸引超過30萬人參與，平均每天都有上千人湧入，因此拿下近半年來的網路熱門戲水勝地，可說是一點也不意外！基本上宜蘭國際童玩節就像是一座期間限定的大型水上遊樂園，園區中除了多數適合小朋友遊玩的水上遊樂設施，另外也有許多平日很難接觸到的水上活動，像是獨木舟、划龍舟體驗甚至是揚帆航行的風帆體驗，讓你不僅消暑，還能在炎熱的夏天留下一個難忘的回憶。

另外園區中還有各式各樣的舞台演出，以及寓教於樂的藝文展覽，玩上一整天絕對超充實！不過由於今年的活動已經結束了，沒有來得及前往朝聖的朋友，明年別忘了早一些計畫安排，和朋友一起去玩水吧！

▶墾丁 南灣

夏日戲水第二名正是前陣子網路上超夯的墾丁南灣啦！前些日子因為不少人表示現在墾丁消費飆漲，不說墾丁大街上的食物比台北還要貴，住宿的費用也與國外不相上下，讓許多網友直呼去墾丁玩三天兩夜的開銷都可以出國玩好幾天了！

不過先姑且不論花費的問題，位於國境之南的墾丁絕對是感受夏天氛圍的最佳地點，來到南灣除了可以玩各式各樣的水上活動，像是香蕉船、飛魚船等刺激的設施，墾丁南灣還是台灣知名的衝浪景點之一，因為得天獨厚地理條件而有著相當不錯的浪型，還舉辦過大大小小的賽事，絕對是夏日玩水的最佳好選擇！

「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」全台唯一結合泛舟、路跑、單車3項水陸飆速活動。（觀光局提供）

遊客前往小琉球，能隨著專業教練浮潛或潛入海中，與海龜來個不期而遇。（鵬管處提供）

▶花蓮 秀姑巒溪

相信你一定也聽過「颱風天就是要泛舟啊」這句話，不過你知道台灣最熱門的泛舟地點在哪裡嗎？沒有錯～正是位於好山好水的花蓮秀姑巒溪！泛舟幾乎已經成為夏天來花蓮的必備行程，其中花蓮秀姑巒溪的泛舟歷史更是十分悠久，因此在大家的腦海中豎立了泛舟就是要去花蓮的印象。

除了擁有淵遠流長的歷史之外，花蓮秀姑巒溪由於切穿了海岸山脈，造就出許多陡峭的峽谷地形，在全長約二十幾公里的秀姑巒溪下游，更有著多處激流與險灘，讓你時而體會船身加速碰撞激起水花的快感，一邊欣賞沿途奇石林立的自然景觀，唯一要注意的就是不要挑選颱風天的時候來泛舟啦！

▶屏東 小琉球

介紹完熱門的衝浪勝地、泛舟勝地與水上遊樂園，說到夏天怎麼能少了探索美麗的海洋世界，潛身於蔚藍海洋的浮潛活動呢？台灣有許多海域都十分適合浮潛，在靠近岸邊不遠處就能欣賞到五顏六色的美麗魚群，不過除了欣賞魚群之外，浮潛的另一個重頭戲就是尋找稀有海洋生物的身影，其中人氣最高最受歡迎的這號人物，絕對非可愛的海龜莫屬啦！

由於小琉球是全世界唯一保證能夠和海龜共游的地方，只要沒有什麼意外，跟著教練的帶領幾乎一定能看到海龜，體驗與海龜一同悠游在大海中的神奇感受。因此每逢夏季前後，小琉球在網路上的討論呼聲也會跟著水漲船高，吸引大批大批的遊客前往朝聖，如果你還不知道如何在炎炎夏日中，留下一個除了好熱之外的其它回憶，來一趟小琉球與海龜一起游泳，保證讓你畢生難忘！

(中時電子報)