刺青師傅二度與未成年少女有染 遭判刑

台中市林姓刺青師傅，5年前曾與未滿16歲少女發生性關係，法官判5月、予以緩刑2年。去年8月林男又藉口幫準備升高中的陳姓女學生免費刺青，在店內發生性關係。陳母得知後提告，台中地院判10月徒刑。

判決書指出，林男去年3月間，透過臉書社群認識15歲陳姓女學生，陳女先後3次至林的刺青店刺青，去年8月10日上午7時陳女主動與林男連繫要再刺青，林某表示要免費為她刺青及補色。

當天下午2時多，林男替女學生於耳後刺青後，兩人即在刺青店內合意性交1次。女學生離開後將此事告知友人，陳母輾轉得知後報警。

女學生指控是遭強制性交，稱當時一到刺青店就遭林男性侵，她不知該如何是好，只好任由對方繼續刺青，之後又遭第2次性侵。

台中地院審理後，法官認為女學生當時的反應，與遭到性侵後極度厭惡，急於想離去的反應有很大差別；且兩人事後還持續往來，女學生又結識其他刺青師為男友，還是經常主動詢問林男有關刺青問題，難認定是強制性交。

(中時)