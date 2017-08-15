北韓局勢緊張釀核武危機 中天新聞節目接力分析收視傳捷報

《文茜的世界周報》主持人陳文茜。(中天提供)

北韓上月成功試射洲際導彈，讓朝鮮半島核武危機升高，北韓甚至放話攻打美國觀光勝地關島，與美國的對峙衝突持續惡化。中天招牌新聞節目為觀眾深度剖析北韓局勢，收視接連傳出捷報，中天招牌國際新聞節目《文茜的世界周報》上週六(8/12) 4歲以上平均收視率達1.10（總收視人口69萬9千人），最高一度達到1.4，不僅是今年的收視新高，更衝上有線電視同時段收視冠軍，節目排行名列第8名，國際軍事節目《大國武器大觀》13日收視也開出紅盤，4歲以上平均收視達0.89（總收視人口73萬7千人），最高收視達到1.2，創下今年最高收視成績，14日晚間播出的政論節目《新聞深喉嚨》4歲以上平均收視也達1.07，節目排行第10名，同時為政論談話性節目收視第一名。

由資深媒體人陳文茜主持的《文茜的世界周報》，深入解析世界脈動、全球話題、財經脈動等國際情勢，是國際分析第一品牌，掌握國際大小事。針對北韓局勢，節目團隊製作2個小時完整的專題報導，分別從美國外交政策、口頭恫嚇及軍事準備方面分析，並專訪中研院院士朱雲漢進行剖析，同時也從朝鮮半島局勢持續緊繃，是否會再度引發第二次韓戰及第三次世界大戰角度探討，引發國人關注，2小時內容分別於12、13日播出，4歲以上平均收視均破1，12日收視更刷新今年以來收視成績。

中天國際軍事節目《大國武器大觀》主持人張雅婷、許甫。(中天提供)

由中天主播張雅婷、許甫主持的中天國際軍事節目《大國武器大觀》，13日播出的內容中，則詳盡介紹北韓、美國軍事武器。許甫並搭配美國總統川普抱怨新空軍一號昂貴的時事新聞，製作專題報導，解密美國政府總統專機「空軍一號」，包括不受核彈的衝擊波影響，可直接下令發射核彈等特殊機制，精彩報導成為節目收視高點。許甫表示，上周四錄影當天，北韓突放話攻擊關島，與節目單位討論後，臨時調整內容，沒有任何腳本就直接上陣，並邀請專家分析，張雅婷也說，錄影當天若發生國際重大事件，會立刻加入腳本內容，配合時事脈動調整。

對於收視創佳績，許甫表示，節目開播初期，因不知道觀眾接受程度如何，心中忐忑不安，所幸在與節目團隊的合力作戰之下，扭轉了軍事新聞的刻板形象，用活潑生動方式呈現，讓節目逐漸步上軌道，盼未來能帶給觀眾更多軍事知識。張雅婷也說，先前赴法國採訪巴黎航展，是節目一大突破，播出時也有不錯成績，獲得同時段收視冠軍，上週收視再創新高，真的非常開心，且不只電視，網路影片點閱也有不錯成績，網友討論相當熱烈，未來會持續帶給觀眾最新軍事資訊。

《新聞深喉嚨》主持人平秀琳。(中天提供)

中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》為觀眾精確分析國、內外時事議題，昨(8/14)以美國總統川普、北韓領導人金正恩隔空交鋒，北韓恐挑光復節襲擊關島，引爆全球危機為議題探討，並邀請政治評論家賴岳謙分析北韓情勢，內容精闢，收視成績亮眼。

中天新聞52頻道每周一至五晚間8點至9點30分播出《新聞深喉嚨》；每周六晚間10點至11點、每周日晚間9點至10點播出《文茜的世界周報》；每周日晚間8點至9點播出《大國武器大觀》。

(中時電子報)