重拾笑容 Extra與兒童福利聯盟文教基金會前進偏鄉小學提供口腔衛教與義診

藝人隋棠擔任活動大使。(趙雙傑攝)

現場教導小朋友如何保護口腔健康。(趙雙傑攝)

歷時近一年、累積超過2,000公里，2016年在Extra®與全台民眾熱情參與下，共同捐出200萬元關懷偏鄉孩童口腔健康。「Extra®重拾笑容行動」與「兒童福利聯盟文教基金會」及醫療團隊一起前進台東、雲林、屏東、嘉義、彰化、南投、桃園等縣市為偏鄉小學提供口腔衛教與義診服務，並將口腔衛教推廣至花蓮等地，共影響超過萬名偏鄉學童、教師、家長與兒童。今日並舉行記者會宣告自8月16日起，Extra®將再度攜手「兒童福利聯盟文教基金會」及「中華民國兒童牙科醫學會」推動「Extra®重拾笑容行動」，前進更多資源匱乏地區，期盼拋磚引玉呼籲國人重視自己與家人口腔保健、關注偏鄉醫療資源，並集眾人之力一起送更多愛進偏鄉。

(中時)