父盲母腦傷 侯怡君卻最怕這刻「世界要毀滅了」
近來因作家瓊瑤出書，揭開華人家庭的長照問題，也使藝人紛紛分享自身的長照經歷，孝順的侯怡君因父親全盲、母親腦傷，十幾年來花了千萬照顧父母不以為苦，然看似勇敢的她，對媒體透露因有次家中看護不堪照顧壓力落跑，使侯怡君當下擔心到崩潰，直呼：「覺得世界要毀滅了」。
據《聯合新聞網》報導，侯怡君父親多年前遭確診罹患「遺傳性夜盲症」，如今眼睛已退化至全盲，而侯母之後因腦傷智商退化，使家中環境雪上加霜，侯怡君透露，多年來為父母親治病，一年至少花掉百萬，加上看護等相關費用，雖不清楚確切數字，侯怡君認為幾乎可以「買棟房子了」。
然因侯爸、侯媽住不慣大都市，侯怡君便安排兩老在南投老家生活，並請看護協助照料，但因照顧老人家壓力大，5年來陸續走過7、8位看護，有回侯怡君工作中接到老爸來電，才知道看護無預警辭職，讓她只能立刻回家處理，相當手足無措。
侯怡君今年3月在《媽媽不見了》演出女強人，曾表示自己人生跟角色十分相像，也透露戲外爸爸贊成她凍卵借精，表示：「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」，還幫忙說服覺得不妥的媽媽，使她對父母的開明十分開心。
(中時電子報)
關鍵字：侯怡君
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