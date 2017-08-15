美國國際射箭邀請賽 花蓮小將奪3金2銀1銅
花蓮縣卓溪國小、古風國小的射箭隊，參加2017第133屆美國國際射箭邀請賽，奪得3金2銀1銅的佳績，為國爭光，14日歸國，卓溪鄉公所舉辦遊街活動迎接選手們。
2017第133屆美國國際射箭邀請賽中，台灣小將共射下10金8銀9銅的佳績，其中由卓溪國小校長田楊橋、教練高榮俊翰與教練洪詩惠帶領的9位小選手奪得3金2銀1銅。
14日晚上家屬、鄉代表會、村長聯誼會及卓溪鄉公所團隊於玉里火車站迎接光榮歸國的選手們，由卓溪鄉長呂必賢親自帶上花圈，並且與在場鄉親、選手們合影留念。遊行的車隊長達100公尺，沿街宣傳選手們的捷報，熱鬧非凡。
獲得團體對抗賽金牌的古風國小選手李馬楠說，訓練的期間非常辛苦，但是能夠奪得金牌，並且讓家人、學校以及部落都分享這份榮耀一切都值得了。
卓溪鄉長呂必賢表示，為選手們優異的成績感到與有榮焉，為鄉之光，希望他們能夠繼續努力再創佳績。這次的遊街活動，除了宣傳卓溪鄉的光榮，更是希望讓赴美2禮拜歸國的選手們，能夠回到家鄉就感受到，我們的熱情慶賀與支持。
田楊橋表示，這次赴美參賽，選手們除了要克服時差，也要迅速適應當地氣候，但選手們仍正常發揮實力。國際賽事的洗禮對於這些選手是寶貴的經驗，能夠順利完成此行要感謝卓溪鄉公所以及各方的支持與贊助，未來希望能夠繼續在卓溪鄉的各國小，推動發展反曲弓射箭的體育競技。
(中時)
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