陸民航7月航班延誤多 正常率僅逾50％
中新社報導，中國民航局運行監控中心黨委書記張春枝15日在北京召開的新聞發佈會上披露，7月份民航共保障各類飛行448370班，日均14464班，同比增加8.02％，環比增長5.69％，全大陸航班正常率為50.76％。
張春枝指出，航班延誤首先是天氣原因，佔延誤航班的58.6％；其次是空域活動原因，佔延誤航班的25.99％。
張春枝分析，7月份大陸華北、華南、西南等地區雷雨天氣較以往增多，其中廣州、深圳、海口、成都、重慶、昆明、天津機場雷雨天氣日均達到10天以上。此外，7月份5個台風影響廣東、深圳、海口、三亞、福州、廈門等東南沿海，致使這些地區機場營運受挫。
其次，7月份空域活動影響範圍廣，持續時間長，次數增多。對華北、華東、中南地區的機場運行影響較為嚴重。上述兩項原因合計佔延誤航班八成以上。
大陸民航部門預測，8月中下旬，影響航班運行的天氣將是強對流、強降水、強颱風，降雨區主要集中在長江中下游及其以南地區，預計將有2-3個颱風，將影響大陸東南沿海地區。
(中時)
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