造橋國中50周年校慶　校長自創歌曲《50高手》

造橋國中創校50周年，校長林育伸（中）創作歌曲《50高手》，邀集50年來的校友在11月11日校慶當天大合唱。（黎薇翻攝）

苗栗縣造橋國中今年創校50周年，校長林育伸特別創作歌曲《50高手》，50取諧音「武林」，代表橋中創校50年，校方歡迎50年來的校友回校園重溫少年時光，11月11日校慶當天邀集歷屆50高手大合唱，並期勉在校同學在德智體群美五育方面都要努力向上，再創另一個50年佳績。

「50高手豪情光芒，意志勇敢又堅強，50高手充滿希望，展翅飛翔四海徜徉．．．」造橋國中學生伴隨烏克麗麗自彈自唱《50高手》，今年是造橋國中創校50周年，校長林育伸特別創作歌曲紀念。

林育伸說，「50」念成「五零」，取諧音「武林」，代表橋中創校50年，「高手」表示畢業校友在各行各業都是成功頂尖人物。創作《50高手》緬懷過去、肯定現在並展望未來，讓教職員工、學生、家長、社區人士、校友共享橋中50年榮耀時刻。

《50高手》融入許多功夫招式名稱，隱喻造橋國中校友及在校師生才華洋溢、文武昂揚，再切入校園景象與往日回憶，對照現在的忙碌日常，最後提醒校友多回學校逛逛。

造橋國中預定於11月11日辦理50周年校慶，除運動會外，也辦理各項活動與展演，還有歷史照片回顧展，讓校友和師長回憶往日照片，笑談青春時光。

(中時)