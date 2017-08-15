南韓針對日相安倍向靖國神社獻祭表示憂慮
日本的靖國神社，自從供入了發動第二次世界大戰，並因為諸多對平民不人道作為，被遠東國際軍事審判定為甲級戰犯的軍政首腦後，就被視為日本軍國主義的象徵，天皇不再參拜，首相等政治人物參拜也往往引起鄰國的抗議。今年日本首相安倍雖未親自參拜，但卻仍在15日日本投降72周年日當天，以自由民主黨總裁的身份，委託總裁特別助理柴山昌彥向靖國神社獻上祭祀費。另外，日本數十名議員參拜靖國神社，南韓外交部對此表達憂慮。
韓聯社首爾15日報導指出，南韓外交部15日以發言人趙俊赫的名義發表評論指出，南韓政府對日本政府及國會的領導人向美化日本殖民統治和侵略戰爭的靖國神社再次供奉祭祀費並進行參拜深感憂慮，敦促日本政界人士正視歷史，以實際行動真誠反省過去的錯誤行徑，重拾周邊國家和國際社會的信任。
(中時)
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