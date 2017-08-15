世大運》媒體中心24小時營運 特設宗教祈禱室
2017台北世大運主媒體中心(MPC)15日於松山文創園區2與3號倉庫隆重揭幕，16日起至9月1日止24小時營運，賽會期間將提供超過千名國內外呒體記者最佳工作環境，其中最特別的是增設穆斯林祈禱室，還有按摩區，讓遠道而來的國外媒體記者可以舒緩身心靈。
台北世大運執行長蘇麗瓊表示，MPC總面積778坪，除了有新聞發布室、文字與攝影工作區外，在贊助商的支持下還設有按摩椅區、宗教信仰人士專屬祈禱室以及全新攝影器材借用服務。此外，為了讓國外媒體記者嘗到台灣道地美食，MPC還會不定時提供各色點心，如宜蘭牛舌餅、台中太陽餅、彰化桂圓蛋糕等，完全符合國際大學運動總會(FISU)的設置要求，可同時容納至少400位記者工作。
蘇麗瓊還強調，MPC設有超過40台電視，讓媒體記者可以同時掌握世大運各項賽事即時資訊，想要去其他場館的記者也可搭乘接駁車前往，免除舟車勞頓之苦。
(中時電子報)
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