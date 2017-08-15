乘客太鏘？航空公司呼籲英國機場祭限酒令
愛爾蘭廉價航空公司瑞恩航空（Ryanair）14日呼籲，為減少乘客酒後鬧事的狀況，英國各機場應限制乘客飲酒不得超過2杯，並禁止於早餐時段提供酒精飲料。
瑞恩航空表示，由於英國機場乘客酒醉鬧事事件層出不窮，他們決定提出這項建議。該航空公司除了希望機場酒吧和餐廳上午10時前不得販售任何酒精飲料外，還主張乘客應憑登機證，每張限購2杯酒精飲料。
據英國廣播公司（BBC）統計，2016年2月至2017年2月的1年內，在英國機場和機上共有387起因為酒醉鬧事被逮的事件，明顯較前一年度的255起更多。
瑞恩航空行銷長雅各布斯（Kenny Jacobs）表示：「機場無限制販售酒精飲料給乘客，並藉此獲利，然後把後續安全問題丟給航空公司處理，這完全不公平。」
英國航空業協會（Airlines UK）、機場業者協會（Airport Operators Association）和英國旅行零售業論壇（UK Travel Retail Forum）則發表聯合聲明指出：「乘客應該了解這類行為的後果，包括假期可能因登機被拒而泡湯、罰款、禁飛，甚至可能因嚴重觸法行為遭判入獄。」
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(中時)
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