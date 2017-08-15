全台各地大跳電 台電：桃園大潭電廠6部機組全掛了

大潭電廠六部機組全跳電，造成全台大跳電。（本報資料照片／賴佑維攝）

全台傳出大停電，PTT網友回報各地停電災情。（圖截自PTT）

全台各地傳大跳電，台電找到元凶了！PTT網友先傳出，全台各地紛紛跳電，包括台北、台中和高雄等地都陸續出現跳電情形。目前台電已查出停電原因，下午16點51分位於桃園觀音區的大潭電廠6部機組全部跳電，災情慘重，這是距來上次整廠大跳機，已是10多年來首次。台電表示，全省都有停電，至少幾十萬戶大停電，實際數字，台電晚點才能估出來。

以下是全台各地停電情形：

台北市，信義區、萬華區、大安區、中山區、北投區、松山區、士林區、中正區傳出停電。北市消防局表示，截至17時24分，目前北市12個行政區各有部分區域停電，受理案件統計電梯受困23件，冒煙查看8件。

新北市，目前板橋、三峽、中和、新店、新莊部份地區停電，目前無人傳出傷亡。

桃園市，約有20起電梯受困事件，南區北區都有跳電情形。

新竹縣，竹北也有跳電，但竹科未受影響。

台南市，新營，麻豆，柳營，學甲等地停電。

高雄市，有多處跳電，但10分鐘後恢復。

(中時電子報)