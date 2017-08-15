陸美貿易戰若開打 經部：ICT、電子產品等產業可能首當其衝
美國總統川普14日在白宮簽署行政備忘錄，將對中國啟動特別301調查，台灣產業恐將受到波及。經濟部國貿局表示，若雙方貿易戰真的開打，ICT、電子產品、鋼鐵、石化和機械等台灣出口強項恐將受影響，不過目前來看廠商至少還有一年緩衝期。
國貿局副局長徐大衞指出，中國是台灣最大的進出口市場，台灣一年出口3,100億美元中有4成銷到大陸與香港，當中大多是半成品或原物料，至大陸加工後，輸銷往歐美跟日本，其中又是以美國市場為主，若美國真的對大陸實施制裁，一定會對台灣產業衝擊，衝擊程度還在評估中。
徐大衞表示，自WTO正式成立後，美國就沒有用過301條款，這次訴諸有包括了政治、軍事和經濟目的。單就經濟方面討論，ICT、電子產品、鋼鐵、石化、機械等台灣出口強項影響較大，紡織也有部分衝擊。
徐大衞接著說，若美國真實施制裁，大陸已經表態一定會有反應，這不是經濟部樂見的，還是希望雙方能夠回到WTO架構下解決問題。
依照302條款，美方調查啟動後，美國貿易代表署（USTR）有12個月（一般案件）或18個月（智財權案件）決定對手國是否侵害美國貿易利益。徐大衞指出，目前看來至少還有一年緩衝期，就看美方還有什麼其他措施要一並提出。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。