陸美貿易戰若開打 經部：ICT、電子產品等產業可能首當其衝

美國總統川普14日在白宮簽署行政備忘錄，將對中國啟動特別301調查，台灣產業恐將受到波及。經濟部國貿局表示，若雙方貿易戰真的開打，ICT、電子產品、鋼鐵、石化和機械等台灣出口強項恐將受影響，不過目前來看廠商至少還有一年緩衝期。

國貿局副局長徐大衞指出，中國是台灣最大的進出口市場，台灣一年出口3,100億美元中有4成銷到大陸與香港，當中大多是半成品或原物料，至大陸加工後，輸銷往歐美跟日本，其中又是以美國市場為主，若美國真的對大陸實施制裁，一定會對台灣產業衝擊，衝擊程度還在評估中。

徐大衞表示，自WTO正式成立後，美國就沒有用過301條款，這次訴諸有包括了政治、軍事和經濟目的。單就經濟方面討論，ICT、電子產品、鋼鐵、石化、機械等台灣出口強項影響較大，紡織也有部分衝擊。

徐大衞接著說，若美國真實施制裁，大陸已經表態一定會有反應，這不是經濟部樂見的，還是希望雙方能夠回到WTO架構下解決問題。

依照302條款，美方調查啟動後，美國貿易代表署（USTR）有12個月（一般案件）或18個月（智財權案件）決定對手國是否侵害美國貿易利益。徐大衞指出，目前看來至少還有一年緩衝期，就看美方還有什麼其他措施要一並提出。

(工商)