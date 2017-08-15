道路淪為堆肥場惡臭薰天 民眾大呼受不了

▲投70線麒麟里道路被堆放的生雞糞，讓馬路如堆肥場，惡臭薰天。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮麒麟里投70線路旁堆置惡臭撲鼻的生雞糞，環保人員到場會勘。（楊樹煌攝）

▲路旁堆置的生雞糞，臭味嗆鼻難聞，揭開帆布，蛆蟲滿地爬，令人作嘔。（楊樹煌攝）

投70線埔里往麒麟里的道路，淪為堆肥場，被堆置上千包生雞糞，在烈日曝曬下，惡臭薰天，蒼蠅滿天飛，讓附近住戶及路過民眾都大呼受不了，除痛斥雞糞主人沒良心，嚴重影響環境衛生與空氣汙染，並盼警方和環保單位早日揪出這位太沒公德心的主人，依法開罰。

將馬路當成自家堆肥場的位置，位於埔里鎮麒麟里投70線2.8公里處，3堆生雞糞都以藍色帆布覆蓋，期掩人耳目，因數量龐大，又不斷散發出惡臭，民眾因難忍空氣、環境汙染，又擔心造成疫情散播，因而透過里長向相關單位提出檢舉。

今天埔里鎮公所清潔隊、縣府環保局埔里稽查分隊人員都到場會勘，目前仍不知堆置生雞糞的主人是誰？但公所已在現場設立告示，禁止該處放置一般事業廢棄物，違者依廢棄物清理法開罰6000元，並限期清除。

警方表示，民眾在道路堆放物品，足以妨礙交通，依規可處1200元以上2400元以下罰鍰。

(中時)