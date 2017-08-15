訂飯店眉角多！日本住宿懶人包 網友經驗大公開

東京新宿。（達志影像／shutterstock提供）

日本自由行一向熱門，不過挑選飯店眉角可不少，台灣網友們又正在討論哪些飯店呢？DailyView網路溫度計依據價位分為一晚9,000日圓以下、9,000~15,000日圓、15,000~35,000日圓（約新台幣2500元、2500~4000元、4000~10000元）區間進行調查，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進一步分析看看台灣網友們到底都在討論哪些連鎖飯店？

▶平價區：9000日圓以下

對於住宿沒有太多要求、整天都在趴趴走飯店只是睡覺而已、想把開銷花在其他地方……這類的旅客就比較適合平價商旅，雖然一般來說房間都不大但該有的都有，又不致於像膠囊旅館必須忍受與他人共用空間，這類的平價商旅因為原意是提供商務客過夜用，因此分店多、地段便利是一大特色，在這區間裡人氣最高的連鎖飯店有哪些呢？

No.1 東橫INN

200多家分店遍佈全日本的東橫INN，除了接一般商務客人外，也提供觀光客住宿，不過因為價格便宜（經濟雙人房一晚不到9000日幣）、交通便利又有附免費早餐極為搶手，常常飛日本的朋友建議可以加入東橫INN會員，可提前6個月訂房，如果要搶特殊節日如楓葉季、櫻花季、春節連假等的房間，提前6個月訂房一點也不為過啊！

No.2 APA Hotel

APA Hotel基本上也是房間小但衛浴、早餐等該有的都有，特別的是部分分店附有大浴場，以一晚兩千不到還能泡湯挺划算的。不過APA Hotel在本次聲量調查會衝得這麼高的原因，主要是因為今年一月爆出飯店裡放置「否認南京大屠殺」的書籍，遭中國網友群起發文抵制，這起事件在台灣遊客中反應相當兩極，有網友表示應該要抵制、也有網友認為陸客不去更容易訂到房。

No.3 Super Hotel

經常在挑選文中與東橫INN一起出現的Super Hotel，有別於東橫INN早餐以日式飯糰為主，Super Hotel主打種類豐富的麵包，同樣在部分分店提供大浴場，特別的是飯店還提供不同軟硬度的枕頭供住客選擇，因為相當搶手經常被掃空。另外值得一提的是這裡提供三人房，日本有三人房的飯店少、訂兩間房又爆預算，如果願意擠一下的話倒是相當推薦Super Hotel。

No.4 Hotel Mystays

相對前面三家Hotel Mystays的價位再高一點點，不過房間坪數比前述三間來說也比較大，特別的是每個房間都有迷你廚房，小歸小如果想買點東西回房啖啖的旅客不失為經濟實惠的選擇，Hotel Mystays還有一大特色就是設有中文訂房網，就算不會日文也能輕鬆在官網訂房，有任何問題還可以播打他們的中文電話客服詢問，因此在中港台間人氣極高不提早訂是不行的！

No.5 Comfort Hotel

相較於前四間Comfort Hotel就稍稍低了點，跟前面動輒上百分店來比分店數確實較少，不過Comfort Hotel也有打出自家特色，像是小學生佔床不加價、行李寄放、豐盛早餐菜色等，還有一點值得推薦的是，一般來說除非上官網訂否則在agoda、hotel.com等訂房網上訂房，無法選擇要吸煙或禁菸房，不過Comfort Hotel房型全數為禁菸房就沒有這種困擾囉！

▶中級區：9000~1.5萬日圓

都花錢去日本玩了幹嘛虧待自己？不少人會選擇砸點預算住得好一點，中級區的飯店跟前面的平價商旅不同，走得是傳統觀光飯店路線，適合帶長輩、小孩出遊想住得舒適點、對於住宿有一定要求的旅客。有趣的是透過KEYPO大數據關鍵引擎觀察可以發現，「房價」、「優惠」是這區間飯店的熱門關鍵字之一，原因主要在於平價商旅有基本房價不怕漲價只怕「秒殺」，但傳統飯店房價隨著旺淡季波動幅度極大，緊盯訂房網搶優惠就很重要啦！

No.1 Dormy Inn

超豪華「包肥早餐」就是Dormy Inn的特色之一，飯店會隨著地區的特色推出不同早餐菜色，像北海道就是讓你吃到爽的鮭魚卵、海鮮丼，大阪有大阪燒、東北有仙貝湯等。想「包肥」只有早餐是不夠的，Dormy Inn晚上還提供免費的醬油拉麵作為宵夜呢！其實Dormy Inn集團旗下還有包括再高一級的PREMIUM系列、傳統溫泉旅館等，想住更好的也不是問題！

No.2 Daiwa Roynet Hotel

日本飯店業競爭激烈，想搏出頭自然要來點特別的，像大和Roynet鎖定女性族群提供女性專用房，房內附設足部按摩器和臉部蒸氣儀，洗沐用品出自珠寶品牌MIKIMOTO，還有女生超愛的蒸氣眼罩等，即使貴一點對愛美女性來說也很值得！另外大和Roynet的早餐其實也相當不錯，像旗下的那霸國際通大和Roynet就曾入選TripAdvisor評選最強飯店早餐之一，不同一般制式Buffet以豐富的沖繩在地料理讓遊客一吃就驚艷！

在日本滑雪可說是全民運動，不少學齡前的兒童也來學習，星野北海道TOMAMU度假村也規劃出專區，供孩子們練習基本動作。（本報系資料照）

▶高級區：1.5~3.5萬日圓

露天溫泉泡泡湯、無邊際泳池玩玩水、星級餐廳享受美食….等級高的飯店光是飯店內設施就夠你窩一整天，雖然所費不貲還是有許多在乎住宿品質的旅客趨之若鶩，不過鑑於一晚超過一萬的房型真的不是掂著荷包就能忍痛榨出，因此我們將上限鎖定在約台幣一萬元左右，落在這個價位的飯店哪些人氣最高？

No.1 王子大飯店

第一名的王子大飯店討論聲量之所以會高於其他飯店這麼多，主要原因在於虎航舉辦的粉絲團活動，打出送王子大飯店住宿的噱頭吸引大量網友參加，因而衝高聲量。

不過即使沒有這個活動王子大飯店也是極富名氣的高檔連鎖飯店，因為地段佳鄰近許多知名景點，像東京皇家王子大飯店花園塔旁邊就是東京鐵塔、琵琶湖大津王子大飯店放眼望去就是遼闊的琵琶湖，另外還有輕井澤王子大飯店更是冬天前往輕井澤滑雪的旅客首選飯店，雖然價格偏高但美麗景緻確實是一般商旅無法提供的。

No.2 星野度假村

星野度假村旗下有三個系列，入榜的RISONARE價位相較其他系列較低，形式偏向家族度假村適合攜家帶眷一同入住，尤其是位於北海道的RISONARE TOMAMU，知名建築師安藤忠雄的「水之教堂」就位於度假村內，許多新人特地入住度假村就是在水之教堂拍婚紗、辦婚禮呢！

另外虹夕諾雅則是旗下最頂級的度假村系列，每間度假村都有自己的特色，像虹夕諾雅富士宛如山林裡的野營秘境、虹夕諾雅竹富島則是一棟棟沖繩特色珊瑚屋。還有主打頂級溫泉旅館的界系列，風呂與自然景致幾乎融為一體，在其中泡湯真的是超頂級的享受。

(中時電子報)