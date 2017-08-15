2男穿外套、全罩式安全帽還帶槍 警方逮捕送辦
全台氣候炎熱，桃園市平鎮區15日32歲鄭姓男子、21歲李姓男子穿著厚外套、手套，還帶著全罩式安全帽及口罩，行走在環南、復旦路天橋，巡邏員警向前盤查，發現鄭男竟攜帶改造手槍及4發子彈，還發現2名男子騎乘的機車懸掛失竊車牌，趕緊逮捕送辦。
平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，15 日上午9時許，鄭姓與李姓男子，頂著大太陽，包得密不透風，走上環南、復旦路天橋，著實在啟人疑竇，剛好巡邏員警騎車行經看見，馬上掉頭回來前去盤問。
警方盤查時，兩人神色怪異，言詞閃爍，其中一名鄭姓男子，身體腰部有不明凸出物，員警直覺有異，鄭男將厚外套脫下後，驚見腰部藏有1把貝瑞塔改造手搶及4發子彈，而二人所使用懸掛失竊車牌的機車放置在天橋下，一併遭警方查扣帶回。
被帶回派出所的二人供稱，最近手頭緊，缺錢花用，是來找工作的，上天橋來休息的，槍只用來防身，但對於警方的追問仍避重就輕，堅不透露槍只來源，警方持續清查中，至於槍只及子彈已送往鑑識組檢驗有無殺傷力，全案移送偵辦。
(中時)
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